Steirerball kommt 2021 mit Kulinarik-Paketen nach Hause

Wenn die Gäste coronabedingt nicht zum Steirerball kommen können, dann steigt der Ball am 8. Jänner samt Kulinarik-Paket als Steirerball@home eben in den eigenen vier Wänden.

Coronabedingt kommt der Steirerball heuer am 8. Jänner zu seinem Publikum - virtuell als Steirerball@home mit original Steirerball-Kulinarik-Paketen.

"Da gerade in Zeiten der Pandemie fröhliche Momente der Unterhaltung wichtiger denn je sind, sagen wir: Wenn die Gäste nicht zum Steirerball kommen können, dann kommt der Steirerball zu den Gästen", so Andreas Zakostelsky, Vereinsobmann der Steirer in Wien.