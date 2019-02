Steinmetz-Bundy Privatsalon stylt Solotänzerinnen für Wiener Opernball

Steinmetz-Bundy Privatsalon ist offizieller Styling-Partner des Wiener Opernballs. Anlässlich dazu wurden die Solotänzerinnen passend zu ihren Ballroben gestylt.

Steinmetz-Bundy Privatsalon sorgt für den Glamour-Look der Solotänzerinnen am Wiener Opernball. Bei einem exklusiven Event im Vorfeld des Opernballs präsentieren die Solotänzerinnen ihre Ballroben für den Opernball. Das Ergebnis: Individuell auf die Ballroben abgestimmte Looks mit gewelltem, hochgestecktem Haar in natürlicher Bewegung, um das Gesicht und den Rücken der Solotänzerinnen voll zur Geltung zu bringen.

„Dem Ball der Bälle mit wunderschönen Frisuren zusätzlichen Glanz zu verleihen zu gestalten gehört zu den schönsten Aufgaben, die man sich als Friseur vorstellen kann. Sowohl für das Styling der Debütantinnen als auch für die Looks der Solotänzerinnen beim diesjährigen Couture Salon stehen wir mit all unserem kreativen und handwerklichen Können mit großer Begeisterung zur Verfügung“, freut sich Hannes Steinmetz, Geschäftsführer des Steinmetz-Bundy Privatsalons.

„Dass Donatella Versace die Swarovski Tiara 2019 entworfen hat, kommt mir sehr entgegen, da ich in Wien schon mehrere Versace Modeschauen frisiert habe und den Stil gut kenne. In den aktuellen Versace Laufsteg Shows spielt der Mittelscheitel immer wieder eine charakteristische Rolle, daher habe ich dieses Element als Grundlage des Debütantinnen-Stylings übernommen. Dieses habe ich mit Motiven aus der Oper „Rheingold“ und den Opernfiguren der Rheintöchter kombiniert. All diese Überlegungen und Motive wie Rhein-Fluss, Wasser und Wellen fließen in der Debütantinnen-Frisur zusammen: sie stellt eine moderne Interpretation der Rheintochter Wellgunde dar.“