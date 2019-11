Stein: Verurteilter Mörder attackierte Mithäftling mit Kugelschreiber

Ein wegen Mordes verurteilter Mann verletzte am Donnerstag einen Mithäftling in der Justizanstalt Stein.

Ein Häftling soll einen Mitinsassen am Donnerstag in der Justizanstalt Stein mit einem Kugelschreiber verletzt haben. Das Opfer wurde vom Notarzt in ein Spital gebracht und versorgt. "Zu keinem Zeitpunkt bestand Lebensgefahr", bestätigte das Justizministerium am Freitag Medienberichte.