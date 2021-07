Steiermarkt bevorzugt Geimpfte im Landesdienst

Steiermarks Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer fordert eine einheitliche Regelung der Impfpflicht für bestimmte Berufe. Im steirischen Landesdienst werden Geimpfte ab 1. August bevorzugt eingestellt.

Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) fordert eine bundeseinheitliche Regelung der Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. Derzeit ist es den Ländern selbst überlassen, eine solche Maßnahme etwa für Gesundheitsberufe einzuführen. Vor allem in Hinblick auf eine mögliche Impfpflicht für Lehrpersonal meinte Schützenhöfer nun in der "Kronen Zeitung": "Ich halte eine bundeseinheitliche Lösung für sinnvoll, denn das Virus kennt keine Grenzen."

Bevorzugung von Geimpften im Landesdienst

Vor allem grüne Regierungspolitiker, wie Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein und Vizekanzler Werner Kogler hatten zuletzt die Impfpflicht im Gesundheitsbereich als sinnvoll erachtet, gleichzeitig aber darauf hingewiesen, dass die Länder darüber selbst entscheiden können. Diskutiert wird nun auch über eine ähnliche Lösung an den Schulen. In der Steiermark sei man im hier "schon einen Schritt weiter", meinte Schützenhöfer. "Denn wir haben bereits eine Bevorzugung von Geimpften bei der Aufnahme in den Landesdienst umgesetzt." Diese Regelung gilt ab 1. August.