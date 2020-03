Steiermark: Zwei weitere Coronavirus-Patienten gestorben

In der Nacht auf Mittwoch sind in der Steiermark zwei mit dem Coronavirus infizierte Männer gestorben.

Der Mann aus dem Murtal dagegen hatte schwere Vorerkrankungen und war bereits seit der Vorwoche in stationärer Behandlung. In beiden Fällen müsse laut KAGes noch abgeklärt werden, in welchem Zusammenhang der Tod der Patienten mit dem Coronavirus steht.