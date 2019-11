Steiermark-Wahl: Reaktionen in Wien

Das Ergebnis der Steiermark-Wahl hat auch bei den Wiener Parteien Reaktionen hervorgerufen - wie zu erwarten, waren diese gemischt.

Die Wiener ÖVP kann sich wieder über den Wahlerfolg ihrer Parteifreunde in einem Bundesland freuen - dieses Mal in der Steiermark. "Eindrucksvolles Ergebnis, großartiger Erfolg und klarer Wählerauftrag", brachte es Landesparteichef Gernot Blümel in einer Aussendung auf den Punkt. Die SPÖ ist vom Ergebnis in der grünen Mark nicht überrascht, kann diesem aber auch etwas Positives abgewinnen.