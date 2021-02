Steiermark startet mit Impfung der Hochrisikogruppe

Am Mittwoch startet die Steiermark die Corona-Schutzimpfungen bei den sogenannten Hochrisikogruppen: Rund 800 steirische Dialysepatientinnen und -patienten erhalten nun ihre erste Dosis.

Bisher seien in der Steiermark 55.812 Dosen der Corona-Impfstoffe Biontech/Pfizer und Moderna verimpft worden, hieß es in einer Aussendung. Damit liege man momentan in Bezug auf die durchgeführten Impfungen im Bundesländer-Vergleich an dritter Stelle hinter Wien und Niederösterreich.