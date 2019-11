Steiermark-Landtagswahl: Wahlkartenantrag noch bis Mittwoch möglich

In fünf Tagen ist es soweit: Die Landtagswahl in der Steiermark findet statt. Diejenigen, die am Sonntag verhindert sind und es nicht ins "eigene" Wahllokal schaffen, können sich noch bis Mittwoch eine Wahlkarte besorgen. Damit kann man die Stimme per Post, per "Boten" oder auch selbst noch vor dem Wahltag zur Bezirkswahlbehörde bringen bzw. am Wahltag in einem "fremden" Wahllokal oder einer "fliegenden" Wahlbehörde abgeben.

Schriftlich beantragt werden kann die Zusendung einer Wahlkarte für die Landtagswahl in der Steiermark nur noch bis Mittwoch. Bis Freitag 12.00 Uhr kann man sich allerdings am Gemeindeamt selbst noch eine Wahlkarte abholen - oder sie von einer bevollmächtigen Person samt schriftlichem Antrag abholen lassen. Dann darf man die Stimme aber nicht mehr in den Postkasten werfen. Denn sie muss am Sonntag um 16.00 Uhr bei der Bezirkswahlbehörde liegen - und am Wochenende wird keine Post zugestellt.

Steiermark-Wahl: Möglichkeiten mit der Wahlkarte

Aber es gibt noch andere Möglichkeiten: Entweder bringt man selbst oder ein "Bote" die ausgefüllte und zugeklebte Wahlkarte zur Bezirkswahlbehörde. Oder man gibt sie am Sonntag einer anderen Person in ein Wahllokal im eigenen Bezirk mit. Bei einem Ausflug innerhalb der Landesgrenzen kann man auch in ein eigenes dafür eingerichtetes Wahlkarten-Wahllokal (in jeder Gemeinde muss es mindestens eines geben) gehen.

Da muss man allerdings die Öffnungszeiten beachten; nicht alle Wahllokale haben gleich lang offen. Bis 16 Uhr kann nur in Graz gewählt werden, alle anderen Wahllokale sperren spätestens um 14 Uhr (und ein guter Teil auch schon früher) zu. Auch aufgesperrt wird unterschiedlich: In Graz und anderen Gemeinden kann ab 7.00 Uhr gewählt werden, in vielen Gemeinden erst ab 8.00 Uhr. Gestartet wird die Landtagswahl am Sonntag in der Volksschule Mooskirchen (Bezirk Voitsberg): Dieses Wahllokal nimmt schon ab 6.30 Uhr Stimmen entgegen.

Ein guter Teil der Steirer hat seine Entscheidung schon getroffen: Vergangenen Freitag nützten 39.720 der 955.795 Wahlberechtigten - das sind 4,16 Prozent - die Möglichkeit der vorgezogenen Stimmabgabe im Wahllokal. Und viele haben auch schon ihre Briefwahlstimme aufgegeben.