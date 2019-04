Steckbrief von Grünen-Spitzenkandidat Werner Kogler

Wohnorte: aufgewachsen in St. Johann in der Haide, lebt in Graz und Wien

Erlernter Beruf: Volkswirt, Umweltökonom

Familienstand: Lebensgemeinschaft

Lieblingsmusikstil: Rock/Pop, von Bilderbuch über Amy Winehouse bis Rolling Stones

Lieblingsbücher: “Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins” von Milan Kundera

Lieblingsfilme: schwarze Komödien aus Italien und Frankreich

Hobbys: ausgedehnte Spaziergänge, Radfahren, Champions League schauen und lesen

Lieblingsgetränk im Cafe Anzengruber: Espresso oder ein steirisches Puntigamer

Beruflicher Werdegang:

– 1981/82 Gründungsmitglied der Alternativen Listen Graz, Steiermark und Österreich

– 1985 bis 1988 Gemeinderat in Graz

– 1994 bis 1999 Mitarbeiter im Grünen Klub im Parlament

– 1999 bis 2017 Abgeordneter zum Nationalrat

– War Mitglied des Bundesvorstandes der Grünen, stellvertretender Klubobmann und stellvertretender Bundessprecher

– Nach dem Scheitern der Grünen bei der Nationalratwahl wurde er 2018 zum Bundessprecher gewählt

