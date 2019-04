Staus erwartet: Osterreiseverkehr geht in die nächste Runde

Am Osterwochenende geht der Reiseverkehr in die 2. und 3. Runde. Das bringt laut Staus und lange Verzögerungen sowohl im Osten als auch im Westen des Landes mit sich.

Runde 2 des Reiseverkehrs wird bereits am Gründonnerstag eingeläutet. Im Gegensatz zu Österreich ist der Karfreitag in der Bundesrepublik Deutschland ein landesweiter Feiertag. Zusätzlich beginnen die Osterferien in Rheinland-Pfalz, dem Saarland und in Sachsen. Daher sind Staus und lange Verzögerungen auf den Transitrouten im Osten und Westen sowie den Stadtausfahrten der Großstädte so gut wie sicher.

Die wahrscheinlichsten Staustrecken sind:

Inntalautobahn (A12) in den Großräumen Kufstein und Innsbruck

Mühlkreisautobahn (A7) in Linz

Pyhrnautobahn (A9) zwischen Gratkorn und Wildon sowie vor dem Gleinalmtunnel

Ostautobahn (A4), zwischen Wien und Bruck/Leitha

Südautobahn (A2), in den Großräumen Graz und Wien

Westautobahn (A1), zwischen Wien und Sankt Pölten sowie im Großraum Salzburg und rund um Linz

Umfahrung Ebelsberg, Untere Donaulände und andere Stadtausfahrten aus Linz

Münchner Bundesstraße, Vogelweiderstraße, Sterneckstraße und andere Stadtausfahrten aus Salzburg

Altmannsdorfer Straße, Triester Straße, Westausfahrt und andere Stadtausfahrten aus Wien

Auch am Freitag wird auf den genannten Strecken Geduld gefragt sein, wenn auch vermutlich etwas weniger als am Vortag. Am Samstag und Sonntag wird das Verkehrsgeschehen auf den Straßen in Österreich eher ruhiger sein.