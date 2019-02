Staus auf der Heiligenstädter Straße zwischen Wien und Klosterneuburg

Noch hält sich der Stau auf der Heiligenstädter Straße zwar noch in Grenzen, nach den Semesterferien dürften aber deutlich mehr Autos im Wiener Frühverkehr stehen. Grund sind Bohrungen bei der Heiligenstädter Hangbrücke.

Staus im Frühverkehr auf der Heiligenstädter Straße

Während sich der Stau in den Semesterferien in Grenzen hält, kann es sich in der nächsten Woche deutlich verschlechtern. Pendler von oder nach Klosterneuburg müssen besonders im Frühverkehr mit Stop-and-Go rechnen. Die Heiligenstädter Straße ist nämlich eine der am stärksten befahrenen Straßen Wiens. 40.000 Autos sind auf ihr pro Tag unterwegs.