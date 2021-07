Staus auf dem Weg nach Kroatien erwartet

20 Kilometer Stau mussten Autofahrer am vergangenen Wochenende vor dem Karawanken Tunnel (A11) Richtung Slowenien in Kärnten verkraften. Aber auch dieses Wochenende wird es nicht weniger werden.

Der Ferienbeginn in Teilen Deutschlands und den Niederlanden wird an den Grenzübergängen Suben (A8), Walserberg (A1) und Kufstein/Kiefersfelden (A12) bei der Einreise nach Österreich vor allem am Samstag zu längeren Wartezeiten führen. Auf der Verbindung Walserberg (A1) - St. Michael (A10) - Villach (A10) - Karawankentunnel (A11) wird besonders viel los sein. Ein Unfall oder ein defektes Fahrzeug kann schnell zu Staus führen. Vor den Tunnelbereichen (etwa Oswaldibergtunnel bei Villach) muss mit Blockabfertigung gerechnet werden.