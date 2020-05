Staus am Pfingstwochenende werden wegen Corona ausbleiben

Am bevorstehenden Pfingstwochenende werden laut ÖAMTC die meisten Österreicher zu regionalen Ausflugszielen pilgern. Wegen der aktuellen Corona-Situation muss dabei aber nicht mit Staus gerechnet werden.

Erstmals seit vielen Jahren zu Pfingsten keine Staus erwartet

Nach Einschätzungen des ÖAMTC werden aber viele Salzburger zu regionalen Ausflugszielen unterwegs sein. Vor allem in den Seengebieten sollten Autofahrer mit verstärktem Verkehrsaufkommen rechnen. Schon an den letzten Wochenenden war es zu Verzögerungen auf den Verbindungen ins Salzkammergut gekommen. Mit Parkplatz- und Straßensperren muss man nach wie vor auf der Gaisbergstraße bei Salzburg rechnen. "Es ist zwar keine Sperre angekündigt, die Straße wurde aber an den letzten Wochenenden wegen zu großen Ansturms immer wieder gesperrt."

Nach Einschätzungen des Clubs werden viele Österreicher zu/von den regionalen Ausflugszielen unterwegs sein. Vor allem in den Seengebieten sollten Autofahrer mit verstärktem Verkehrsaufkommen rechnen. Schon an den letzten Wochenenden war es zu Verzögerungen auf den Verbindungen am Bodensee, den Kärntner Seen, im Salzkammergut und dem Neusiedler See gekommen. Parkplatzsperren für Ausflügler, wie in den letzten Wochen am Neusiedlersee, sollten aber der Vergangenheit angehören.