Stau-Warnung rund um zweites Adventwochenende in Wien

Das Verkehrsgeschehen am Wochenende wird durch Staus und lange Verzögerungen rund um Einkaufszentren und Einkaufsstraßen geprägt sein - auch die Wiener Stadthalle ist betroffen.

Das zweite Adventwochenende wird aufgrund von Einkäufern in Wien erhöhtes Verkehrsaufkommen bringen. Im 15. Wiener Gemeindebezirk wird es auch rund um die Wiener Stadthalle zeitweise nur langsam vorangehen. Grund sind der Einkaufssamstag und zwei Konzert.

Einkaufen sorgt für Staus rund um Landeshauptstädte

Der Andrang zu den Einkaufsmöglichkeiten am 2. Advent-Samstag wird auf mancher Autobahn Autofahrer auf eine harte Geduldsprobe stellen. Nach den Erfahrungen der ARBÖ-Verkehrsexperten werden diese speziell die folgenden Strecken sein:

* Inntalautobahn (A12), im Großraum Innsbruck

* Pyhrnautobahn (A9), zwischen den Knoten Graz/Nord und Graz/West, vor allem vor der Ausfahrt Seiersberg

* Ostautobahn (A4), vor den Ausfahrten Neusiedl, Neusiedl/Gewerbepark und Parndorf

* Südautobahn (A2), zwischen dem Knoten Inzersdorf und Wiener Neudorf

* Südosttangente (A23) und Wiener Nordrandschnellstraße (S2), zwischen Knoten Kaisermühlen und Wiener Stadtgrenze

* Westautobahn (A1), zwischen Knoten Linz und Knoten Haid sowie im Großraum Salzburg

* Wiener Außenringschnellstraße (S1), vor dem Knoten Vösendorf und dem Knoten Eibesbrunn

Hier wird in Wien Stau befürchte

Aber auch innerstädtisch sind in den Landeshauptstädten Staus so gut wie sicher. In Wien wird es auf den Stadtausfahrten, wie der Altmannsdorfer Straße, Triester Straße, Westausfahrt oder rund um die Mariahilfer Straße und auf der 2-er-Linie sowie am Ring zum Teil nur sehr langsam weitergehen.

"In Wien wird am Samstag wieder die Innere Mariahilfer Straße von 9 bis 19 Uhr gesperrt", weiß ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider

Dieter Bohlen und "Herr der Ringe": Stau um die Stadthalle

Am kommenden Freitag, 06.12.2019, kommen Fans von Blue System, Modern Talking und DSDS auf ihre Kosten. Der Mastermind dieser Projekte - Dieter Bohlen gastiert im Rahmen seiner "MEGA Tournee" ab 19.30 Uhr in der Halle D der Wiener Stadthalle. Einen Tag später, am Samstag, 07.12.2019, kommen ebenfalls in der Halle D Freunde der Film-Musik und der Filmreihe "Herr der Ringe" auf ihre Kosten. Ab 19 Uhr wird nicht nur die Filmmusik von "Die Rückkehr des Königs" von einem Orchester live gespielt, sondern auch der Film auf einer Großleinwand gezeigt.