Am 22. September gibt es kostenlose Führungen am Wiener Karlsplatz. ©Wehr & Wehr

Statuen am Wiener Karlsplatz erwachen wieder zum Leben

Am 22. September ist es zum letzten Mal in diesem Jahr wieder soweit und die Statuen am Wiener Karlplatz erwachen zum Leben.

Am Sonntag, den 22. September haben die Wiener wieder die Möglichkeit Interessantes, Spannendes und Unbekanntes über einige der Wiener Statuen, die auf und um den Karlsplatz posiert sind, zu erfahren.

Der Rundgang dauert etwa zwei Stunden und ist kostenlos. Wiener Fremdenführer werden währenddessen in historische Gestalten schlüpfen.

Datum: 22. September 2019

Uhrzeit: Treffpunkt 11 und 14 Uhr auf dem Schillerplatz