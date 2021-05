Statt Strafen: Wien informiert Jugendliche nun an Hotspots über Corona-Bestimmungen

Informieren statt Strafen: Wiens Jugendliche, die sich an beliebten Treffpunkten in der Innenstadt versammeln, werden nun verstärkt über die geltenden Coronavirus-Bestimmungen aufgeklärt.

Jugendstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) hat am Dienstag ein entsprechendes Projekt präsentiert. Unter dem Motto "Informieren statt Strafen" werden Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeit beratend am Donaukanal und an beliebten Plätzen im ersten Bezirk unterwegs sein.