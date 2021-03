Stationäre Spitalsaufenthalte während zweiten Lockdowns kaum gesunken

Während in der ersten Phase der Corona-Pandemie viele Menschen aus Angst vor einer Ansteckung Spitäler nicht aufgesucht hatten, war die Auswirkung des zweiten Lockdowns auf stationäre Aufenthalte deutlich geringer.

"Der aktuelle Bericht der Gesundheit Österreich GmbH zeigt, dass die Auswirkungen des zweiten Lockdowns auf das stationäre Gesundheitswesen deutlich geringer ausgefallen sind als jene des ersten Lockdowns", so Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Sonntag.

Auswirkungen des zweiten Lockdowns auf Spitäler geringer

In den Krankenanstalten wurde laut Ministerium in der ersten Welle in den Monaten März und April der Betrieb auf das medizinisch Wesentliche und Vordringliche reduziert. So kam es zu einem starken Rückgang der Regelversorgung, während die Corona-Fallzahlen nicht das befürchtete Ausmaß erreichten. Ende April erfolgte eine schrittweise Wiederaufnahme des Regelbetriebs.