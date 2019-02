Station Nestroyplatz in Wien: Alkoholisierter stürzte auf U-Bahn-Gleise

Am Mittwoch stürzte ein stark alkoholisierter Mann auf die Gleise der Wiener U1 Station Nestroyplatz. Durch die schnelle Reaktion der Augenzeugen, konnte die Einfahrt der U-Bahn verhindert werden.

Am 13. Februar 2019 wurde ein offensichtlich stark alkoholisierter Mann gegen 14:10 Uhr von Passanten wahrgenommen, als dieser in der U-Bahn Station Nestroyplatz auf die Gleise der U1 in Fahrtrichtung Reumannplatz stürzte. Zeugen betätigten umgehend den Not-Stopp und konnten so das Einfahren der U-Bahn verhindern.