Startschuss für Umgestaltung von Wiener Michaelerplatz gefallen

Der Michaelerplatz im 1. Wiener Gemeindebezirk wird umgestaltet. Am Montag erfolgte der Spatenstich.

Umgestaltung von Wiener Michaelerplatz: Spatenstich erfolgt

Begegnungszone und vier Fiakerstellplätze

Die übrige Fläche wird zur Begegnungszone. Der motorisierte Verkehr wird durch eine Einbahn von der Herrengasse bis zur Reitschulgasse gelenkt. Ausgenommen von der Einbahnregelung sind Radfahrer und Taxis, der Taxistandplatz in der Reitschulgasse bleibt erhalten. Auch in Schaufler-, Herren- und Reitschulgasse bleibt das Radfahren gegen die Einbahn möglich. Ein Teil der Fiakerstellplätze übersiedelt in die Schauflergasse, vier Plätze bleiben, aufgeteilt auf zwei Buchten, am Michaelerplatz. Granitmuldensteine und Einlaufschächte sollen die Abwässer effizient ableiten.