Startschuss für Repair-Café in Wien-Margareten gefallen

In Wien-Margareten hat ein Repair-Café das Licht der Welt erblickt. Dieses wurde im Februar eröffnet, wie am Mittwoch in einer Aussendung mitgeteilt wurde.

"Von der Idee bis zum fertigen Projekt haben ganz viele Menschen mitgeholfen, das Repair-Café in Margareten zu realisieren", so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) in der Mitteilung. Dieses gibt es ein Mal im Monat im 48er-Tandler in der Siebenbrunnenfeldgasse 3.

Beim Repair-Café steht jedes Monat eine bestimmte Gerätegruppe im Fokus. Bei nächsten Termin am 13. März können kaputte Elektrokleingeräte sowie Textilien in den 48er-Tandler gebracht werden. Fachkräfte kümmern sich um die Instandsetzung defekter Elektrokleingeräte. Handys, Computer, Kaffeevollautomaten und große Elektrogeräte (zum Beispiel Waschmaschinen) werden aus Zeitgründen nicht repariert. Bei Textilien wird die Möglichkeit geboten, diese mittels Visible Mending fachmännisch aufbessern zu lassen.

Repair-Café in Wien-Margareten: Weitere Termine 2024

13. März (14-18 Uhr): Elektrokleingeräte, Textilien (Nähcafe&Visible Mending)

10. April (14-18 Uhr): Fahrradcheck (inkl. Kleinreparaturen)

23. Mai (14-18 Uhr): Elektrokleingeräte und Textilien und Fahrrad-Quick-Check (exkl. Kleinreparaturen)

19. Juni (14-18 Uhr): Fahrradcheck (inkl. Kleinreparaturen)

7. August (14-18 Uhr): Fahrradcheck (inkl. Kleinreparaturen)

11. September (14-18 Uhr): Elektrokleingeräte, Textilien

23. Oktober (14-18 Uhr): Elektrokleingeräte, Textilien

27. November (14-18 Uhr): Elektrokleingeräte, Textilien

11. Dezember (14-18 Uhr): Elektrokleingeräte, Textilien