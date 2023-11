Startschuss für digitales Klimaticket

Derzeit nutzen 262.000 Personen das Klimaticket, um alle öffentlichen Verkehrsmittel in ganz Österreich zu benutzen. Nun wird ein Wunsch dieser Nutzerinnen und Nutzer erfüllt.

Ab dem 27. November wird das Ticket auch digital verfügbar sein. "Mit dem digitalen Klimaticket ist der öffentliche Verkehr noch bequemer und komfortabler zu erleben", so Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne).

Digitales Klimaticket kann statt herkömmlicher Karte hergezeigt werden

Um das digitale Klimaticket zu erhalten, muss man die App der ÖBB, Westbahn oder Wiener Linien auf dem Smartphone installieren und dort das Ticket abrufen. Anschließend werden Daten wie die Kartennummer und das Geburtsdatum eingegeben und das Klimaticket erscheint in der App. Es kann dann bei jeder Fahrt anstelle der herkömmlichen Karte vorgezeigt werden. Weitere kompatible Apps anderer österreichischer Verkehrsverbünde sollen nach und nach hinzukommen.

Es wurde sichergestellt, dass das Ticket in allen öffentlichen Verkehrsmitteln kontrolliert werden kann und gleichzeitig die erforderlichen Sicherheitsanforderungen erfüllt werden, um Missbrauch vorzubeugen. Zudem wird es von allen über 100 Verkehrsbetreibern in Österreich akzeptiert. Gewessler hofft, mit dieser digitalen Möglichkeit noch mehr Menschen dazu zu motivieren, auf klimafreundliche Mobilität umzusteigen und so den Klimazielen näher zu kommen.