Ab 2024: Gratis-Klimaticket für 18-Jährige

Ab dem Jahr 2024 ist vorgesehen, dass junge Menschen in Österreich zum 18. Geburtstag ein österreichweit gültiges Klimaticket erhalten.

Künftig gratis Klimaticket für alle 18-Jährigen für ein Jahr

Das Verkehrsministerium kündigte am Mittwoch an, dass weitere Details zum Anspruch noch erarbeitet werden und die Umsetzung im Laufe des Jahres 2024 erfolgen soll. Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) äußerte: "Mit dem kostenlosen Klimaticket schenken wir den jungen Menschen ein kleines Stück Freiheit. Das passiert in einer Lebensphase, in der allerhand Entscheidungen anstehen und in der auch das Mobilitätsverhalten geprägt wird." Sie betonte weiter, dass die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel für alle bequem und erschwinglich sein soll.