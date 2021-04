Start-Up-Event "ViennaUP'21" lädt zu mehr als 100 Veranstaltungen

Von 27. April bis 12. Mai findet das Start-Up-Event "ViennaUP'21" statt. Mehr als 100 Veranstaltungen sollen digital stattfinden.

"ViennaUP'21" heuer als digitale Veranstaltung

Als Format wurde ein reines Online-Event gewählt. Die Veranstaltung hätte bereits 2020 in Wien stattfinden sollen, wurde jedoch auf heuer verschoben und schließlich digital umgesetzt. Junge Unternehmen, so betonte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) bei der Präsentation der "ViennaUP'21", seien ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Rund die Hälfte der in Österreich in diese Kategorie fallenden Betriebe seien in Wien ansässig. Ein Start-Up schaffe auch durchschnittlich 11,2 Arbeitsplätze, hob Ludwig hervor.