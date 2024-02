Start für Pollensaison: Pollenservice der MedUni Wien gibt Infos und Prognosen

Die Saison für Haselpollen hat begonnen. Einige heimische Erlen sind ebenfalls bereits in der Blühphase. Pollenallergiker müssen daher mit einem ersten Anstieg des Pollenflugs rechnen, wie vom Pollenservice Wien berichtet wird.

Pollensaison in Wien hat begonnen

"Bereits in der vergangenen Woche konnten wir vereinzelt einsetzenden Pollenflug der Hasel messen", so Aerobiologin Katharina Bastl vom Pollenservice Wien, "das milde Wetter Anfang des Jahres hat für das Erreichen der Blühbereitschaft bei einigen Haselkätzchen gesorgt, die nur auf ausreichend gute Bedingungen gewartet haben." Die Expertinnen und Experten der MedUni Wien prognostizieren für das laufende Jahr eine vergleichsweise schwach ausgeprägte Haselblüte.

Klimawandel beeinflusst auch Pollensaison in Wien

Wien ist eine Metropole, die besonders vom Klimawandel betroffen ist. In Großstädten entstehen häufig Hitzeinseln, wodurch die Blütezeit manchmal früher einsetzt. Da die Bepflanzung im städtischen Bereich stark vom Menschen beeinflusst wird, ist die Auswahl der Pflanzen von großer Bedeutung. Auch gebietsfremde Pflanzen, sogenannte Neophyten, spielen in Wien eine Rolle, insbesondere im Zusammenhang mit dem Pollenflug. Nun bietet Wien den Pollenservice Wien an, der sich speziell auf die Bedingungen in der Großstadt ausrichtet.