Start der schriftlichen Matura 2021

Am heutigen Mittwoch beginnt die schriftliche Matura - mit den Prüfungen in jenen Fächern, deren Aufgabestellungen nicht vom Bildungsministerium vorgegeben werden.

Abgeprüft werden so vor allem die fachtheoretischen Gegenstände, Betriebswirtschaft bzw. Rechnungswesen an berufsbildenden höheren Schulen (BHS) oder Fächer wie Physik oder Biologie an Realgymnasien.

Voraussetzung für die Teilnahme an der Matura ist ein negativer Corona-Test bzw. die Bestätigung einer durchgemachten Infektion. Getestet werden kann unmittelbar vor der Prüfung an der Schule - das Bildungsministerium appelliert aber, dies schon an einem der beiden Tage davor bei einer befugten Stelle zu erledigen. Die Zentralmatura beginnt dann am Donnerstag mit den Klausuren in Deutsch, gefolgt von Mathematik am Freitag.