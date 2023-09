Start der 15. MQ Vienna Fashion Week am 11. September

Die 15. Ausgabe der MQ Vienna Fashion Week startet am 11. September mit der großen Opening Show. Über die ganze Woche zeigen wieder zahlreiche Designer ihre aktuellen Kreationen.

Von 11. bis 16. September holt die Vienna Fashion Week im Wiener Museumsquartier (MQ) in- und ausländisches Modeschaffen auf den Laufsteg. Das Fashionzelt am Museumsplatz empfängt am Montagabend geladene Gäste zur Eröffnungsshow, die einen guten Überblick verschafft über das, was an den Folgetagen kommt: Zum Auftakt präsentieren alle teilnehmenden Kreativen je ein Outfit aus ihren Kollektionen. Insgesamt erwarten die Veranstalterinnen über die ganze Woche 10.000 Besucher.