"Starmania": Neue Staffel startet Anfang März 2022 im ORF

Gute Nachrichten für Nachwuchstalente und Fans: Die ORF 1-Castingshow "Starmania" startet Anfang März in eine neue Staffel.

Ab 4. März matchen sich immer freitags um 20.15 Uhr Gesangstalente in neun Ausgaben um den Sieg. Wer antreten will, hat ab sofort Gelegenheit, sich zu bewerben, teilte der ORF in einer Aussendung mit. Dabei ist egal, ob man noch "ungeschliffener Rohdiamant" oder schon professionell als Musikerin oder Musiker tätig ist. Voraussetzung ist jedoch ein Mindestalter von 15 Jahren (Stichtag 1. März 2022).