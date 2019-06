Starlinger: Das Bundesheer-Budget ist am Ende

Verteidigungsminister Starlinger gab am Dienstag bekannt, dass das Budget des Bundesheeres am Ende sei. Es wären laut ihm weitere drei Mrd. Euro zusätzlich erforderlich.

Verteidigungsminister Thomas Starlinger hat in seinem Antrittsinterview für mehrere Medien Dienstagmittag klargemacht, dass das Bundesheer budgetär am Ende sei. "Die Vorratskammer ist leer. Im Herbst zeichnet sich eine Dramatik ab." Er verglich das Bundesheer mit einem Baum, der vom Biber so sehr an der Substanz angeknabbert wurde, dass er vor dem Fall stehe.

Starlinger hält Sicherheitsschule für nicht notwendig

Zum Thema Sicherheitsschule, die Starlinger schließen will, aber am Widerstand des Parlaments scheitert, bekräftigte er, dass er die Schule für nicht notwendig hält.

Parallel zu seinem ersten Medienstatement gab Starlinger einen Tagesbefehl aus, in dem er ebenfalls mit drastischen Worten vor einem weiteren Aushungern des Militärs warnt. Das Bundesheer sei "weit davon entfernt, seine in der Bundesverfassung festgelegten Aufgaben noch erfüllen zu können".

Budget-Situation hat gravierende Auswirkungen auf Sicherheit und Schutz



Bei Blackout-Situationen oder Cyber-Bedrohungen, die jederzeit eintreten können, sei das Bundesheer schon jetzt nur mehr sehr eingeschränkt in der Lage, gemeinsam mit dem Innenministerium einen umfassenden und flächendeckenden Schutz kritischer Infrastruktur zu gewährleisten. Eine kürzlich durchgeführte Planübung auf der gesamtstaatlichen Ebene habe den hohen Bedarf an Fähigkeiten des Bundesheeres klar aufgezeigt. "Dies wird mit spürbar negativen Auswirkungen auf die Österreichische Bevölkerung verbunden sein", spricht Starlinger Klartext.

Das Bundesheer werde bald auch nicht mehr in der Lage sein, in Not geratene Österreicher aus dem Ausland mit militärischen Mitteln zurück nach Hause zu bringen. Auch die Teilnahme an Auslandseinsätzen im Rahmen der Vereinten Nationen und der Europäischen Union werde man in naher Zukunft signifikant reduziert werden müssen. So werden bis Herbst rund 50 Soldaten aus dem Kosovo abgezogen.