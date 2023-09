Die EZB hat ihre Nullzinspolitik beendet. Seitdem sind die Sparzinssätze stärker gestiegen als die Kreditzinssätze. Das zeigt eine Analyse des Wifo am Freitag.

Starker Anstieg bei Sparzinssätzen: Geringe Erhöhung bei Kreditzinsen

In Österreich betrug der Anstieg bei Zinsen rund zwie Drittel

In Ländern mit einem hohen Anteil variabel verzinster Kredite stiegen trotzdem die Nettozinserträge, so das Wifo. In Österreich betrug der Anstieg zwischen dem zweiten Quartal 2022 und dem ersten Quartal 2023 rund ein Drittel, in Ländern mit sehr hohem Anteil variabler Zinsen bis zu drei Viertel. Frankreichs Banken, wo variable Zinsen unüblich sind, erlebten hingegen einen Rückgang der Nettozinserträge.