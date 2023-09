AK-Test: Sparzinsen steigen wieder

Die Leitzinserhöhungen der EZB sind nun auch bei den Sparer:innen angekommen, wenn auch mit ziemlicher Verspätung, zeigt ein AK-Test.

"Aber es tut sich was in der Zinslandschaft", stellt Gabriele Zgubic, Leiterin der Konsumentenpolitik in der AK Wien, fest. Sie weist zudem darauf hin, dass der AK Bankenrechner bereits seit 2004 besteht und im Verbraucherzahlungskonto-Gesetz (VZKG) als einzige österreichische Vergleichswebsite für Girokonten festgelegt ist und auch einen Sparprodukte-Vergleich bietet: "Warum die Banken ihre Konditionen jetzt an eine erst zu entwickelnde Plattform der Oesterreichischen Nationalbank melden sollen, ist nicht nachvollziehbar, denn genau das bietet bereits der AK Bankenrechner."