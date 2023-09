Starker Anstieg an 3D-Druck-Patentanmeldungen in Österreich

Eine Studie des Europäischen Patentamts (EPA) zeigt, dass die Patentanmeldungen im Bereich Additive Fertigung (3D-Druck) zwischen 2013 und 2020 mit einer durchschnittlichen jährlichen Zunahme von 26,3 Prozent achtmal schneller gewachsen sind, als der Durchschnitt aller Technologiebereiche (plus 3,3 Prozent).

Europa und die USA führen das Rennen um 3D-Druck-Innovationen an, Österreich liegt in Europa an 9. Stelle, global gesehen auf dem 17. Platz.

Bei der Additiven Fertigung (Additive Manufacturing) werden Bauteile Schicht für Schicht aufgebaut. Dieser 3D-Druck ermöglicht Flexibilität bei der Herstellung von Prototypen und zunehmend auch in der Serienfertigung. Die Technologie befinde sich nicht mehr in einer Nische, sondern verändere die Fertigung in immer mehr Branchen, heißt es in einer Aussendung des EPA. Der Branchenumsatz im Bereich Additive Fertigung lag 2022 laut Patentamt bei 18 Mrd. Dollar (17 Mrd. Euro) und könnte Prognosen zufolge bis 2028 ein Volumen von 50 Mrd. Dollar erreichen.