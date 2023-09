Neuheit: "Lachs" aus dem 3D-Drucker kommt ins Supermarkt-Regal

Ab 14. September ist "THE FILET - Inspired by Salmon", ein veganes Lachsfilet aus dem 3D-Drucker, vom Wiener Start-up Revo Foods im Supermarkt erhältlich.

Das Wiener Start-up Revo Foods arbeitet seit Jahren an der Entwicklung von Fisch-Ersatzprodukten auf veganer Basis. Für ihren Ansatz eines pflanzenbasierten Lachsfilets, das in Geschmack, Konsistenz und Zubereitung möglichst nahe an das Original herankommt, warb die Firma zuletzt Forschungsfördermittel in Millionenhöhe ein.