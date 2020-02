Staraufgebot beim "Dancer against Cancer"-Ball 2020 in Wien

Beim diesjährigen "Dancer against Cancer"-Ball 2020 wird erneut ein Stargast aus Hollywood das Tanzbein schwingen. Die kanadische Schauspielerin Natasha Henstridge beehrte den DaC-Ball am 7. März.

"Dancer against Cancer"-Ball in der Wiener Hofburg

Natasha Henstridge, die sich für krebskranke Kinder in Kalifornien engagiert, war sofort begeistert von der Einladung. "I've heard so much beautiful about Vienna. I am so looking forward to the City and above all to the ball and the entire DAC Team", so Henstridge.