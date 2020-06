Stärkerer Beschäftigungsrückgang in Coronakrise als in Krise 2008/09

Die Coronakrise sorgt für einen stärkeren Rückgang in der Beschäftigung als die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009. Im März und April 2020 wurden 380.000 unselbstständige Beschäftigungsverhältnisse aufgelöst und 230.000 neue Beschäftigungen aufgenommen, teilte die Statistik Austria am Mittwoch mit.

Wie sich die Maßnahmen auf die Beschäftigungen auswirkten

Die etwas günstigere Situation im April erklärt sich durch stark unterschiedlichen Entwicklungen in den Branchen. So wirkten sich die mit Mitte April in Kraft getretenen Lockerungen der Maßnahmen in der Coronakrise besonders positiv auf die Baubranche aus (nur etwas mehr als 5.000 Beendigungen bei 33.000 Aufnahmen). Vor allem in den Wirtschaftsabschnitten "Kunst, Unterhaltung und Erholung" sowie "Beherbergung und Gastronomie" waren hingegen noch kaum Beschäftigungsaufnahmen zu verzeichnen.