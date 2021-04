Ständige Erreichbarkeit im Job stresst immer mehr

Die Coronapandemie und das Arbeiten im Home-Office verursachen bei vielen zusätzlichen Stress.

Erreichbarkeit im Home Office sorgt für Stress

Lediglich ein Viertel (24 Prozent) ist ausschließlich zur regulären Arbeitszeit erreichbar. 12 Prozent geben an, nur dann länger verfügbar zu sein, wenn viel zu tun ist. "Nächtliche Chat-Nachrichten, E-Mails am Wochenende - das coronabedingte Home-Office lässt die Grenzen zwischen Arbeits- und Freizeit zunehmend verschwimmen", mahnte karriere.at-Chef Georg Konjovic am Dienstag in einer Aussendung. Viele Unternehmen hätten noch nicht erkannt, dass die Gesundheit der Mitarbeiter den Erfolg des Unternehmens maßgeblich beeinflusse. Das Europäische Parlament habe Anfang des Jahres ein Grundrecht für Arbeitnehmer gefordert, nicht rund um die Uhr erreichbar sein zu müssen, um diese vor negativen Folgen wie Angstzuständen, Depressionen und Burnout zu schützen.

Schriftliche Vereinbarung bei nur 14 Prozent

Auf der anderen Seite gibt rund die Hälfte der 116 befragten Arbeitgeber an, Mitarbeiter "nur in Notfällen" außerhalb der Dienstzeiten zu kontaktieren. Doch nur 10 Prozent der Unternehmen unterlassen das komplett. Laut Konjovic ist die Frage der Erreichbarkeit in der Unternehmenskultur zu verankern: "Vor allem seitens der Geschäftsführung ist klar festzulegen, wann etwas von den Mitarbeiter*innen erwartet wird." Diese sollten beispielsweise wissen, "wenn sie ein E-Mail am Freitagnachmittag bekommen, dass eine Antwort am Montag reicht". Die Grundregeln der Zusammenarbeit müssten "klar kommuniziert und regelmäßig besprochen werden".