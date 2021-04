Städtische Büchereien in Wien ab 3. Mai wieder geöffnet

Nach Lockdown-Ende können in den städtischen Wiener Büchereien ab 3. Mai wieder Medien ausgeborgt bzw. zurückgebracht werden. Es gilt eine FFP2-Maskenpflicht.

Mit dem Ende des harten Lockdowns in Wien öffnen auch alle Zweigstellen der städtischen Büchereien wieder ihre Pforten. Vorerst ist allerdings nur das Ausborgen und Zurückgeben von Medien möglich, hieß es in einer Aussendung am Freitag.