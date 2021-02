Stadtrechnungshof beschäftigt sich mit Causa Wienwert

Der Stadtrechnungshof wird sich mit der Causa Wienwert beschäftigen. Die Wiener ÖVP hat diesen eingeschalten.

Nevrivy und Grunze wiesen Vorwürfe zurück

Der Bezirkschef steht im Verdacht, interne Akten an den Chef der 2018 pleitegegangenen Immobiliengesellschaft Wienwert bzw. WW Holding, Stefan Gruze, weitergegeben zu haben, die ein Bauvorhaben der WienerLinien betrafen. Gruze hat in weiterer Folgen über eine Projektgesellschaft Grundstücke bei der Remise in Kagran angekauft und die Flächen später - zu einem deutlich höheren Preis - an die Verkehrsbetriebe weiterveräußert.