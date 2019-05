Stadtnatur entdecken bei kostenlosen Naturführungen in Wien

"Erleben Sie mit uns die Vielfalt und Schönheit der Natur in Wien!" so der Aufruf der Wiener Umweltanwaltschaft, die Naturfreunde zu kostenlosen Naturführungen in Heiligenstadt und Stammersdorf einlädt.

Die Wiener Umweltanwaltschaft lädt im Mai und Juni 2019 zu kostenlosen geführten Spaziergängen ein. Naturerkundungen in Stammersdorf und in Heiligenstadt geben einen Einblick in das faszinierende Leben einiger Arten, z. B. können am Brigittenauer Sporn Mauersegler beobachtet werden.

Naturführungen in Wien: Flora und Fauna erleben Vögel, die wahre Flugkünstler sind, soziale Insekten und tierische Baumeister: in Wien gibt es viel zu entdecken! Der städtische Raum bietet verschiedenste Lebensräume, sodass direkt vor der Haustüre viele Tier- und Pflanzenarten bestaunt werden können. Ihre Lebensweisen, Bedürfnisse und Leistungen bleiben den Menschen oft verborgen. Außerdem werden Maßnahmen zum Natur- und Umweltschutz vorgestellt.

Termine:

* 16. Mai 2019: 18 Uhr, Heiligenstadt

* 31. Mai 2019: 15 Uhr, Stammersdorf

* 6. Juni 2019: 18 Uhr, Heiligenstadt

* 7. Juni 2019: 15 Uhr, Stammersdorf

* 21. Juni 2019: 18 Uhr, Heiligenstadt

Dauer: Stammersdorf ca. 3 Stunden; Heiligenstadt ca. 1,5 Stunden