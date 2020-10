Stadthotellerie auf mehr Hilfsmaßnahmen angewiesen

Die Stadthotellerie ist aufgrund der Corona-Krise auch im Herbst mit einem starken Rückgang bei den Nächtigungen konfrontiert. WKÖ-Chef Harald Mahrer erinnert an die ernste Lage und fordert mehr Hilfsmaßnahmen.

WKÖ will Stadthotellerie in Corona-Krise Unterstützung bieten

Verlängerung von Kurzarbeit und Fixkostenzuschuss gefordert

Die Verlängerung des Fixkostenzuschusses sei besonders wichtig, meinte die Obfrau des Fachverbandes Hotellerie der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Susanne Kraus-Winkler. "Da ist viel Hirnschmalz hineingeflossen", so Mahrer. Er müsse schnellstmöglich umgesetzt werden, "damit meine ich sofort" - sonst müssten viele Betriebe zusperren. Die EU habe da Spielraum, dieser müsse auch maximal genutzt werden. "Ich habe absolut kein Verständnis für Diskussionen auf dem Rücken der österreichischen Betriebe", so Mahrer.

Auch Fristen für Rückzahlungen müssten verschoben werden, so Kraus-Winkler. In finaler Abstimmung sei ein Kreditmoratorium, um Tilgungen vorübergehend auszusetzen. Zudem solle die Investitionsprämie rückwirkend bis 15. März 2020 gelten. In Endphase sei auch ein Eigenkapitalfonds in der Höhe von 500 Mio. Euro, der je zur Hälfte von ÖHV (Österreichischer Hoteliervereinigung, Anm.) und Kreditwirtschaft gestellt werden soll, sagte Kraus-Winkler. Damit sollen die Bilanzen abgesichert werden. Auch über eine Lohnnebenkostensenkung würde sie gerne sprechen, "zumindest vorübergehend".