Stadt Wien verkauft wieder gebrauchte Fahrzeuge und Geräte

Mehrmals im Jahr mustert die Stadt Wien alte Fahrzeuge und Geräte aus, die auf Grund des technischen Zustandes für den städtischen Intensivbetrieb nicht mehr geeignet sind. Interessierte können diese dann kaufen.

Begutachtung von Geräten: Von der Kleinkehrmaschine bis zum Transportkarren

Am 19. und 20. Oktober 2020 können die Fahrzeuge und Geräte von 8.00 bis 13.00 Uhr in der Abschleppgruppe Simmering, Jedletzbergerstraße 1, 1110 Wien (Autobahnabfahrt Simmeringer Haide), in Augenschein genommen werden.