Stadt Wien vergab erstmals kostenlose Atelierplätze

Vier junge Nachwuchskünstlerinnen und -künstler aus den Bereichen Malerei, Skulptur, Fotografie, Medien- und Konzeptkunst kommen in den Genuss der erstmals von der Stadt Wien zur Verfügung gestellten kostenfreien Atelierplätze. Diese befinden sich in einem 335 Quadratmeter großen Gemeinschaftsatelier in Mariahilf und werden im Rahmen einer eigenen Förderschiene für jeweils zwei Jahre unentgeltlich zur Verfügung gestellt, hieß es in einer Aussendung am Donnerstag.