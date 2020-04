Stadt Wien und Wirtschaftskammer verdoppeln WKBG-Bürgschaften

Die Stadt Wien und Wirtschaftskammer Wien haben bereits im März ein Hilfspaket für Wiener Betriebe installiert.

Stadt Wien möchte unter die Arme greifen

Dadurch konnte die WKBG (WienerKreditbürgschafts- und Beteiligungsbank) zusätzliche Bürgschaften von bis zu 80 Prozent gegenüber Kreditinstituten für Betriebsmittelfinanzierungen übernehmen. "Mit dieser Bürgschaftsaktion können wir bei Liquiditätsengpässen unter die Arme greifen. Dass das eine wichtige Maßnahme ist, zeigen uns die Zahlen. Es freut mich, dass wir hier so kurzfristig gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Wien weitere Mittel aufstellen konnten", so Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ) in einer Aussendung vom Sonntag.