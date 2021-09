Stadt Wien fördert Lehrlinge und Ausbildungsbetriebe

In Wien sind mit Ende August 3.533 Jugendliche und junge Erwachsene auf Lehrstellensuche. Ihnen stehen 565 sofort verfügbare Lehrstellen in den Wiener Betrieben gegenüber.

Im August waren in 3.558 Lehrlinge in einer überbetrieblichen Lehrausbildung, die von AMS Wien und waff - Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds finanziert wird. Die überbetriebliche Lehrausbildung leistet mit einem Anteil von 22,8 Prozent an allen Lehrlingen in Wien einen substanziellen Beitrag zur Fachkräftesicherung in der Bundeshauptstadt. Mit einem Lehrlingspaket erhöht die Stadt Wien bei Betrieben die Anreize zur Lehrausbildung.