Stadt Wien baut Online-Services für Mindestsicherung aus

Die Stadt Wien baut ihre Online-Serviceangebote aus. Die seit dem Vorjahr bestehende Möglichkeit von Online-Anträgen für Mindestsicherung und Mietbeihilfe für Pensionsbezieherinnen wurde ausgeweitet.

"Wir gehen den Weg, unsere digitalen Serviceangebote für unsere Kundinnen immer weiter auszubauen. Die existenzsichernden Leistungen der Wiener Mindestsicherung funktionieren auch in den schwierigen Zeiten einer Gesundheitskrise . Wir haben den Anspruch, Amtswege auch digital zu ermöglichen und künftig noch effizienter Anträge, Anliegen und Unterlagen entgegennehmen und bearbeiten zu können", so MA 40-Abteilungsleiterin Agnes Berlakovich.

Informationsblätter stehen in mehreren Sprachen zur Verfügung

Neben den neuen Online-Tools werden auch Mindestsicherungsinformationsblätter in den gängigsten Sprachen, mit erklärenden Inhalten zur Antragsstellung, zur Verfügung gestellt.

Den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Wien stehen die neuen Online-Services als zusätzliche Möglichkeit - neben der Kontaktaufnahme via E-Mail, Fax, Telefon und persönlicher Abgabe an den Standorten - zur Verfügung. Für alle Fragen und Anliegen kann auch das Servicetelefon unter +43 1 4000-8040 (an Werktagen von 8 bis 18 Uhr) kontaktiert werden.