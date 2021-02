Stabile Entwicklung bei Versicherungen: 1,6 Prozent mehr Prämien

Die Versicherungen in Österreich haben sich im Coronajahr 2020 stabil entwickelt und etwas mehr Prämien eingenommen. Gewachsen sind die private Krankenversicherung und Schaden/Unfall-Versicherung.

"Gerade in Krisenzeiten zeigt sich einmal mehr, dass Versicherungen ihre Kundenversprechen einhalten und sowohl für Privatkunden als auch Firmenkunden verlässliche Partner sind", betonte Versicherungsverbandspräsident Robert Lasshofer am Freitag in einer Pressemitteilung. "Darüber hinaus wirken sie auch stabilisierend auf die Finanzmärkte, da sie langfristig Vermögenswerte von über 110 Mrd. Euro in Staatsanleihen, Immobilien, Beteiligungen oder Aktien investieren und somit ein wichtiger Impulsgeber für die österreichische Wirtschaft sind", so Lasshofer, der auch Vorstandsvorsitzender des VIG-Hauptaktionärs Wiener Städtischer Versicherungsverein ist.