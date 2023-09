Staatspreis ging an Modulare Wiener Mittelstufe Aspern

Am Montag wurde die Modulare Mittelstufe Aspern in Wien-Donaustadt mit dem Staatspreis Innovative Schulen ausgezeichnet.

Staatspreis ging an Modulare Mittelstufe Aspern in Wien

Neun weitere Schulen teilten sich den ex aequo vergebenen zweiten Preis und erhielten jeweils 5.500 Euro. Insgesamt nahmen 138 Schulen am Bewerb um die vom Bildungsministerium und der Innovationsstiftung für Bildung gemeinsam vergebenen Auszeichnung teil. "Die prämierten Schulen zeichnen sich dadurch aus, dass alle Schulpartner/innen am Standort gemeinsam ihre Bildungseinrichtung im Sinne der Kinder und Jugendlichen Tag für Tag weiterentwickeln und dabei innovative Ansätze erarbeiten und praktisch umsetzen", so Bildungsminister Martin Polaschek und Stiftungs-Vorstand Jakob Calice in einer Aussendung.