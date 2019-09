Staatsmeisterschaft im Bierbrauen: Wiener Brauereien räumen ab

Vergangenen Freitag wurden die Sieger der jährlich stattfindenden Austrian Beer Challenge bekannt gegeben. Ganz vorne mit dabei waren auch die Biere der Wiener Brauereien Next Level Brewing, Ottakring sowie MUTTERMILCH – Vienna Brewery.

Am 7. und 8. September fand im Casino Baden in Baden bei Wien zum 16. Mal die Staatsmeisterschaft der Brauereien und Hausbrauer statt. Insgesamt knapp 600 Biere wurden angemeldet und verkostet. 60 Juroren widmeten sich das gesamte Wochenende den verschiedensten Variationen des Gerstensaftes und definierten in einer Vorausscheidung und einem Finale die besten Biere in 17 Kategorien. Am 20. September fand die Prämierung im Casino Baden statt.

Next Level Brewing, Ottakring und Muttermilch mit Goldmedaillen

Zu den erfolgreichsten Brauereien 2019 zählen die Brauerei des Jahres Next Level Brewing (2xGold, 4xSilber), Gärage (2xGold, 1xSilber, 1xBronze) aus Kärnten, die Ottakringer Brauerei (2xGold, 1xBronze) und MUTTERMILCH – Vienna Brewery (2xGold).

Die Höchstauszeichnung als Brauerei des Jahres darf sich Next Level Brewing aus Wien-Meidling an die Brust heften. Mit ihrem Fokus auf die hopfigen Biere haben sie die Kategorien sichtlich dominiert. Das New England IPA "Jail Break" erhielt dabei die höchste Bewertung in seiner Kategorie und das American Ale "Local Hero" darf sich künftig ebenso "Staatsmeister" nennen.

Qualitätssiegel für Wiener Bubi

Zum bereits dritten Mal in Folge Gold und den Staatsmeistertitel gibt es für das "Ottakringer Gold Fassl Spezial" in der Kategorie "Export –und Festbiere" GOLD und den Staatsmeistertitel erhält auch das "Ottakringer Dunkles" in der Kategorie "Lagerbiere Dunkel", ein auch international wiederholt ausgezeichnetes Bier.

MUTTERMILCH - Vienna Brewery wurde mit ihrem Wiener Lager "Wiener Bubi" zum Staatsmeister in der Kategorie Wiener Lager gekürt. Das zweite Core Range Bier "Bitta von Tresen" gewann in der Kategorie Pils den ersten Platz. Zusätzlich erhielt der "Wiener Bubi" das Qualitätssiegel der BierIG aufgrund seiner außerordentlichen Qualität.

(red)