Staatsbürgerschaft: Mehr Einbürgerungen im ersten Quartal in Österreich

In den ersten drei Monaten diesen Jahres erhielten 2.764 Personen die österreichische Staatsbürgerschaft. Damit setzte sich der Trend der steigenden Einbürgerungszahlen fort.

In Salzburg waren die relativen Zuwächse am deutlichsten (plus 85,7 Prozent auf 143 Einbürgerungen), gefolgt von Oberösterreich (plus 34,5 Prozent auf 394), Vorarlberg (plus 19,1 Prozent auf 106), Wien (plus 17 Prozent auf 1.262), Steiermark (plus 8 Prozent auf 230) und Tirol (plus 4,1 Prozent auf 152). Weniger Personen als im gleichen Zeitraum des Vorjahres wurden in Niederösterreich (minus 31 Prozent auf 334), in Kärnten (minus 27,8 Prozent auf 83) und im Burgenland (minus 8,8 Prozent auf 52) eingebürgert.