St. Pölten auf Trainersuche: Wer die Wahl hat, hat die Qual

Potentielle Trainer laufen dem Fußball-Bundesligisten St. Pölten anscheinend die Türe ein. Ein Nachfolger für Didi Kühbauer dürfte bald gefunden sein.

Nach dem Abgang von Dietmar Kühbauer zu Rapid Wien läuft die Trainersuche bei Fußball-Bundesligist St. Pölten auf Hochtouren. “Wir haben eine große Auswahl und sind heuer viel interessanter als noch letztes Jahr”, erklärte General Manager Andreas Blumauer nach dem Heim-0:0 gegen die Admira am Samstag gegenüber Sky. Interimscoach Marcel Ketelaer kündigte eine Lösung “in den nächsten Tagen” an.

Österreicher haben Vorteile

SBlumauer umriss das Anforderungsprofil an den Neuen folgendermaßen: “Das Wichtige ist, er muss zum SKN passen und den Weg fortschreiten, den wir in den letzten Wochen gegangen sind – das ist die Voraussetzung. Wichtig ist, dass er die österreichische Liga kennt und deutschsprachig ist, aber natürlich haben Österreicher Vorteile. Es ist eine lange Liste an interessanten Kandidaten.”