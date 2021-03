St. Anna Kinderkrebsforschung erhält rund 2,85 Mio. Euro Förderung

Die St. Anna Kinderkrebsforschung erhält rund 2,85 Millionen Euro Förderung zur Erforschung des Ewing-Sarkoms. Die US-amerikanische Alex's Lemonade Stand Foundation ist die Geld-Spenderin.

Ewing-Sarkom: Knochenkrebsform mit unterschiedlichem Verlauf

Wirksamkeit möglicher Medikamente soll getestet werden

Kovar und Kollegen geht es in den vier Jahren Projektlaufzeit u.a. um die Entwicklung von Krankheitsmodellen in Fischen, um die Wirksamkeit möglicher Medikamente zu testen. "Damit wäre es möglich, präklinische Wirkstoffscreenings im Hochdurchsatz laufen zu lassen", so der Forscher in der Aussendung. Darüber hinaus wollen die Wissenschafter zukünftig besser zwischen Krebs- und gesundem Gewebe unterscheiden. Dazu werden sie in Stammzellen, die sich zu Knorpel-, Knochen-, Fett- oder Nervenzellen entwickeln, zu verschiedenen Zeitpunkten "das krebsauslösende Onkogen aktivieren" und so analysieren, wie die sich verändernden Tumorzellen jeweils aussehen, so Projekt-Ko-Leiter Florian Halbritter.